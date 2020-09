ASWH, Excelsior Maassluis en SteDoCo in Zuid-Holland Sport

In een bomvolle uitzending van Zuid-Holland Sport worden deze zaterdag drie regionale amateurploegen op de voet gevolgd. De verrichtingen van ASWH, Excelsior Maassluis en SteDoCo komen in het radioprogramma voorbij.

Om 14:00 uur start, tegelijk met de uitzending, in de tweede divisie Scheveningen-ASWH. Willem van Zuilen is de radiocommentator aan de kust. Een uur later begint Excelsior Maassluis aan het thuisduel tegen Rijnsburgse Boys. Bart Nolles verzorgt het commentaar aan de Lavendelstraat.

Om 14:30 uur gaat in de derde divisie zaterdag de bal rollen. SteDoCo komt dan in Hoornaar in actie tegen DVS '33 Ermelo. Philip van Es is de radioverslaggever ter plaatse.

Zuid-Holland Sport is te beluisteren op Radio West en Radio Rijnmond. Het radioprogramma begint om 14:00 uur en duurt tot en met 18:00 uur.