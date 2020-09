Het weer van vandaag: nazomeren geblazen

Vandaag schijnt de zon uitbundig en wordt het vanmiddag 22 of 23 graden. Er waait een matige en aan zee vrij krachtige oosten- tot noordoostenwind, windkracht 3 tot 5. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het landinwaarts af naar 9 of 10 graden. De noordoostenwind blijft matig van kracht.