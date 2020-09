Wegpiraat sjeest met 230 over de snelweg, rijbewijs kwijt

De politie heeft rond 01:30 uur een automobilist van de weg geplukt, die even daarvoor met 230 kilometer per uur over de A4 reed. Er mag op dat stuk weg ten noorden van Schiedam maar maximaal 100 worden gereden.

De bestuurder van de BMW werd aangehouden ter hoogte van Den Hoorn, bij Delft, en kon zijn rijbewijs inleveren.

"Bij 230km/h rij je omgerekend 64 meter per seconde", schrijft de politie op twitter. "Uw reactietijd is in het gunstigste geval 1 seconden en dan bent u dus al 64 meter verder."

Extreme snelheden

Het is lang niet de eerste keer dat er met enorm hoge snelheden wordt gereden in de regio. Afgelopen week werden twee motorrijders aangehouden, die eerder met 270 kilometer per uur van Breda naar Rotterdam zouden hebben gereden. De Rotterdammer en inwoner van Waddinxveen worden verdacht van poging tot doodslag, poging tot zware mishandeling en opzettelijk roekeloos rijgedrag.

Op een filmpje dat rondging op internet is te zien dat de motorrijders in elf minuten met extreme snelheden van Breda naar Rotterdam reden. De rit werd gefilmd met een bodycam op een van de motorrijders.