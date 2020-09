De supporter die regelmatig journalisten aftroeft: het verhaal achter het anonieme account Feyenoord Transfermarkt

Hij was de eerste die de transfer van Marcos Senesi aankondigde. De eerste die met de namen van Uros Spajic en Robert Bozenik kwam. Onlangs had hij ook de primeur over Francesco Antonucci. En hij werkt niet in de media, maar in de Rotterdamse haven. Dit is het verhaal over de anonieme twitteraar achter het account Feyenoord Transfermarkt. "Ik ben een brutale hobbyist die de halve wereld heeft."

Heel eerlijk: ieder medium heeft het liefst zelf een primeur. In het geval van Feyenoord hebben wij er soms één, net als het AD, Voetbal International of de Telegraaf geregeld een nieuwtje heeft. Maar het afgelopen jaar verscheen ineens Feyenoord Transfermarkt, oftewel @FeyenoordTM op Twitter. Alwéér een account met nieuws uit de Kuip. Al snel bleek dat zij niet aan knip- en plakwerk doen, maar ook geregeld het nieuws vooruit zijn. Ok, er zit wel eens een missertje tussen. Toch troeft @FeyenoordTM regelmatig traditionele media af. Wie gaat er schuil achter dit account?

We sturen een DM via Twitter. Een Direct Message. Binnen een uur is er antwoord. We kunnen FaceTimen met de man, die zichzelf Joris noemt. "Niet mijn echte naam. Ik wil anoniem blijven. Feyenoord probeert ook te achterhalen wie ik ben en daar zit ik niet op te wachten."

Een dag later zien we een jongeman op zijn zolderkamer. Hij zal rond de dertig jaar zijn, draagt een groene polo van Stone Island en heeft een tatoeage op zijn rechterarm. Verder zien we een dartbord, het boek ‘100 Wereldsteden’ en een kleine Champions League beker met Feyenoord-logo.

"Schrijf in je verhaal maar dat ik Joris heet", begint hij. Zijn stem verraadt een licht accent. Is het de Hoeksche Waard? Voorne-Putten? Zeeland? Joris is bewust gekozen. Een verwijzing naar Joris van Benthem, de huisjurist van Feyenoord. Ze voerden al eens een discussie over vuurwerk afsteken in De Kuip en stonden haaks tegenover elkaar.

Lek binnen Feyenoord

Zeven jaar was Joris, toen hij voor het eerst een wedstrijd van Feyenoord zag. Nu heeft hij al jaren een seizoenkaart, al wil hij niet zeggen in welk vak. In ruim tien jaar miste hij slechts vier uitwedstrijden en trainingskampen buiten Nederland. "In al die jaren heb ik zoveel mensen leren kennen. Je moet eens weten hoeveel DM’s ik krijg. Van de schoonvaders tot de neven van spelers, oud-klasgenoten, van zaakwaarnemers, van buitenlandse journalisten. Ook van mensen binnen Feyenoord. Net zoals de clubwatchers hun info vergaren."

Het lijkt onwaarschijnlijk. Medewerkers van Feyenoord, die moedwillig betrouwbare informatie lekken over aan- en verkopen. Joris wil niet loslaten uit welke hoek er gelekt wordt. Waarom zouden medewerkers überhaupt nieuws met hem delen? "Feyenoord is altijd booming", zegt hij. "Er is altijd wat om te doen. Mensen zijn vaak zo enthousiast dat ze het willen delen. En ik zal nooit een bron verraden. Of een mogelijkheid daartoe geven. Feyenoord kan nog zo zijn best doen om uit te zoeken waar het lek zit. Nooit zal ik iets loslaten. En er is trouwens niet één lek."

Tweede telefoon

Om nog accurater te werken is Joris in het bezit van een tweede mobiele telefoon. Hiermee sms’t hij alleen mee. Altijd onder een andere naam. "Ik heb echt een gigantisch netwerk. Eric Gudde, Jaap Stam, Martin van Geel, zaakwaarnemers, journalisten...ze staan er allemaal in. Als ik niet zeker ben van geruchten, ga ik daar dan mee sms'en. Niet whatsappen en zo kort en zakelijk mogelijk. Dat is de key. Alsof je een man van vijftig bent. Die sms'en ook voornamelijk. Met heel veel puntjes. Dat werkt het beste."

Senesi als meesterzet

Jaren geleden had Joris al het idee om een twitteraccount te maken met nieuws over transfers van Feyenoord. Naar eigen zeggen had hij al informatie dat Elia, Jones en Van der Heijden naar de Kuip zouden komen. “Allemaal voor de hand liggende transfers”, blikt Joris terug. "Zo ging dat met Martin van Geel. Op Jørgensen en Sinisterra na kon je alles uitstippelen. Ayoub, Amrabat...niet spannend genoeg voor een twitteraccount."

Totdat Joris lucht kreeg van Feyenoords scouting in Argentinië. Op 30 juli 2019 maakte hij zijn account aan, twee dagen later keek hij een helft naar San Lorenzo - Cerro Porteno en plaatste hij een eerste analyse over Marcos Senesi.

Naast voetbal heeft Joris nog een andere grote passie: reizen. Het liefst combineert hij zijn hobby’s. Als groundhopper bezoekt hij zoveel mogelijk stadions. Joris is in zo’n vijftig landen geweest, waaronder Argentinië. In de winter van 2017 was hij bij Racing Club in een voorstadje van Buenos Aires, toen hij zich voordeed als scout en op de VIP-tribune belandde. Daar ontmoette hij een journalist. Zij wisselden nummers uit en tweeënhalf jaar later, toen Feyenoord interesse toonde in Marcos Senesi, bloeide het contact op.

Joris: "Hij heeft mij echt geholpen met het nieuws rondom Senesi. Hij wist alles van San Lorenzo (de oude club van Senesi, red.). Een Feyenoord-supporter in Argentinië bracht mij ook in contact met andere betrouwbare journalisten en zo kon ik alles op de voet volgen. Ik had zelfs de vluchtnummers, wist dat hij in Rome een tussenstop had en dat hij heel laat in Rotterdam landde. Senesi was de meesterzet voor mijn account. Dat leverde de eerste honderden volgers op."

Omdat Senesi tekende op de laatste dag van de transfermarkt bleef @FeyenoordTM steken op een paar honderd volgers. Om zijn account levendig te houden, startte Joris een appgroep via Telegram. In eerste instantie voor iedereen te volgen, inmiddels uitsluitend voor de 250 volgers van het eerste uur. Sinds drie maanden is hij ook actief op Instagram, waarin hij snel de grens van 4000 volgers passeerde. "Dat is wel kick. Het gaat om Feyenoord. Niet om mij. Ik wakker het enthousiasme onder de supporters aan. Dagelijks krijg ik vragen over spelers. Ik hoef maar een zandlopertje te plaatsen en iedereen gaat weer los."

Als de vragen niet over spelers en geruchten gaan, is de meest gestelde vraag waarom hij niet zijn identiteit bekend maakt. Joris draait die vraag steevast om. "Waarom zou ik dat wel doen? Nogmaals, het gaat mij om de beleving bij de supporters. En bronnen lekken veel eerder naar een anoniem kanaal."

'Hij stond glashard te liegen'

Als Feyenoord aan het begin van dit jaar op trainingskamp is in Marbella en de transfermarkt weer open gaat, zit Joris weer langer op zijn zolderkamer. Hij ziet hoe Kenneth Vermeer voor onze camera aangeeft dat een transfer niet aan de orde is.



"Daar stond hij glashard te liegen", zegt Joris. "Op diezelfde dag, op 11 januari, twitterde ik al dat hij naar de MLS wilde en welke drie clubs een optie waren: LA Galaxy, Los Angeles FC en San Jose. Dat was te herleiden uit een Instagram-post en makkelijk te verifiëren. Twee dagen later bracht De Telegraaf het als primeur dat Vermeer naar Amerika zou gaan. En ze hadden ook nog eens de club fout, want Vermeer ging uiteindelijk helemaal niet naar LA Galaxy, maar naar Los Angeles FC."

Als we vragen welke primeurs Joris volgens hem nog meer had, pakt hij direct een Word-document erbij. Met een trotse glimlach begint hij op te sommen. "Kökcü tekent bij, Botteghin verlengt toch, alsnog een contract voor Linssen, Berghuis breekt met Raiola en ik was de eerste die met een ander fan-account schreef over de interesse van Feyenoord in Bozenik. En ik heb er nog wel een paar voor je."

Nu begint het een tikkie arrogant te worden. Want tussen alle tweets zien we ook genoeg missers. 'Spartak Moskou richt pijlen op Berghuis'. 'Feyenoord ver in strijd om Gyamfi' en onlangs nog 'Feyenoord en Summerville bereiken akkoord over contractverlenging.' Zomaar wat voorbeelden. Joris wil ze graag uitleggen.

"Op 8 december werd ik uitgenodigd door een stel Russen voor Vitesse-Feyenoord. Zij waren uitgenodigd door Leonid Slutsky, ook al was hij al geen trainer meer in Arnhem. Een van hen was een invloedrijke journalist bij Match TV. Hij gaat goed om met een supporter van Lokomotiv Moskou die ik bij het EK 2016 had ontmoet in Marseille tijdens Engeland-Rusland. Ik hoorde het gerucht en deed mijn research. Het leek er op dat Spartak Moskou concreet ging worden, totdat de olie- en coronacrisis uitbrak."



"Deze informatie kreeg ik van een direct familielid, die ook al jarenlang een seizoenkaart heeft in De Kuip. Meerdere malen is hij op social media getagd met het logo van Feyenoord erbij. Ik weet ook zeker dat hij in het bestand van Feyenoord stond. Dat is ook vanuit meerdere kanten bevestigd."

"Hier baal ik van. Ik ben in het ootje genomen door zijn zaakwaarnemer, Seraino Dalglish. Op 17 augustus zouden ze alle plooien gladstrijken, totdat het kamp Summerville een dag van tevoren liet weten dat er geld bij moest. Arnesen wilde daar niet aan. Tot twee keer toe heeft Dalgliesh mij foutieve informatie gegeven. Dat betekent dat hij voor mij - en misschien wel heel Wasserman - niet betrouwbaar is. Daar leer je ook weer van."

Vrije hand

Voorbarige tweets hebben Joris wel voorzichtiger gemaakt. Zeker nu zijn volgers groeien en hij meer aanzien krijgt. "In het begin was ik wat overenthousiast, zoals met Gyamfi. Hoe groter ik word, hoe minder nieuwtjes ik kan delen. Ik moet secuurder werken. Al is het voor mij wel wat makkelijker dan voor jullie van Rijnmond en journalisten als Mikos Gouka en Martijn Krabbendam (Feyenoord-volgers namens AD en VI, red.). Ik heb geen verantwoording richting een journalistieke werkgever en daarom kan ik wat meer risico nemen."

Grote vraag is of hij aan het begin van deze maand niet te veel risico nam met de 'done deal' rond Edgar Manuel Ié. Want hoewel wij - en ook het AD en VI - meldden dat er nooit serieus sprake was van een (huur)overeenkomst hield Joris stug vol.



Joris: "Ik kreeg de informatie uit dezelfde hoek als waar ik eerder de primeur over Özyakup had gekregen. Vanuit Feyenoord, zaakwaarnemer, speler en Trabzonspor lag er een akkoord. Eerst huur en dan een optie tot koop. Dus een 'done deal'. Maar Trabzonspor wilde hem pas laten gaan als ze meer zekerheid over andere transfers en inkomsten daaruit hadden. Achteraf ben ik misschien iets te voorbarig geweest, maar ik hield vast aan mijn eigen lijn. Met als gevolg dat ik in het geval van Ié gigantisch op m’n bek ben gegaan."

Joris houdt stug vol. Ook omdat de informatie uit dezelfde hoek komt als waar hij eerder de primeur over Özyakup had gekregen. "Vanuit Feyenoord, zaakwaarnemer, speler en Trabzonspor ligt er een akkoord. Eerst huur en dan een optie tot koop. Dus een 'done deal'. Maar Trabzonspor wil hem pas laten gaan als ze meer zekerheid over andere transfers en inkomsten daaruit hebben. Misschien ben ik iets te voorbarig geweest, maar ik ga er nog steeds vanuit dat het goed komt. Ik heb het enorm diep onderzocht. Dan mag ik alle journalistieke organisaties tegenspreken, ik hou vast aan mijn eigen lijn. En als ik mis zit, ga ik gigantisch op m'n bek. Al ben ik nog steeds voor 80 procent zeker van zijn komst."

Door het veranderde medialandschap hebben hobbyisten als Joris ook een podium. Na enige tijd aandringen vertelt hij iets over zijn werk. "Ik werk als planner in de Rotterdamse haven. Hou het daar maar bij. Mijn werkgever weet dat ik achter dit account zit en dat ik soms vijf uur per dag er mee bezig ben. Geen probleem, want hij is zelf ook supporter en sponsor van Feyenoord. Als ik hem de laatste nieuwtjes maar vertel", lacht Joris.

Mooiste scoop

Voor Joris zijn de mooiste nieuwtjes als ze door 'serieuze media' ontkracht worden. Daar geniet hij van. "Mijn mooiste scoop deze zomer was de interesse in Antonucci. Dat werd door de rest in het medialandschap niet geloofd. Hans Kraay jr. had Martijn Krabbendam gebeld en verkondigde in Voetbalpraat dat het absoluut niet waar was. Daar geniet ik van. Zeker omdat ik net zo zeker was als destijds met Senesi. Ik had het onderzocht bij Monaco, Volendam en Feyenoord. En uit alle hoeken werd er door meer dan één bron gelekt. Later nam De Telegraaf het over zonder bronvermelding. Dat kan je zien, omdat er dan 'van onze sportredactie' staat. Als een journalist het echt zeker weet, schrijft hij wel zijn naam erbij."

Terwijl wij praten over Antonucci valt de naam van Wim Jonk, de trainer van Volendam. "Hij is een van de twee kandidaten om Dick Advocaat op te volgen, zoals ik het nu begrijp. Nee, Dirk Kuyt is niet de ander. Al was dat misschien wel een optie als Sjaak Troost er nog had gezeten, met die hele Wasserman-kliek. Let eens op Jon Dahl Tomasson. Hij staat bovenaan met Malmö, is een Feyenoorder, net als Arnesen een Deen...hou maar in de gaten."

Nu Feyenoord vaker dan voorheen onbekende, buitenlandse spelers haalt, struint Joris ook urenlang het internet af. Op zoek naar beelden van targets, die eventueel het rood-wit gaan dragen. Via crowdfunding uit zijn Telegram-groep heeft hij toegang tot het internationale scoutingsapparaat Wyscout. "Dat kost meer dan een seizoenkaart", zegt Joris. Hij draait zijn camera, toont zijn computer, zoekt op Feyenoord en Wyscout geeft aan dat er drie accounts actief zijn: van de scouts Mika Lipponen en Steven Aptroot en van trainer Dick Advocaat.

"Hier kan ik uren naar kijken. Je kan beelden zien over de hele wereld. Alle statistieken kan je bekijken." Joris pakt een willekeurige wedstrijd. Feyenoord-Emmen van afgelopen seizoen. 630 passes, 532 aangekomen. En per speler zie je zijn heatmaps (waar hij loopt en balcontacten heeft) en kan je alle acties gespecificeerd terug zien. Via Wyscout heeft Joris introductiefilmpjes gemaakt van Christian Conteh, de speler die Feyenoord deze zomer overnam van Sankt Pauli, en van Feyenoords nieuwste aanwinst Uros Spajic. Joris is van plan om dit vaker te doen.

Introductievideo Christian Conteh

"Puur om nog meer enthousiasme te kweken. Als Feyenoord er achter komt wie ik ben en wil dat ik stop, ga ik dat niet doen. Zij zijn passanten, ik ben supporter voor de rest van mijn leven. En misschien kan ik hen in de toekomst misschien wel helpen, want ik hoor zoveel over interessante spelers dat ik ze dankzij Wyscout allemaal kan analyseren. Ja, dat is mijn droom: scout worden in het betaald voetbal."

Introductievideo Uros Spajic

Droom om scout te worden

Het is mogelijk om zonder achtergrond in het betaald voetbal scout te worden bij een profclub. Feyenoords scout Steven Aptroot rolde het vak in, nadat hij Peter Bosz meerdere malen bleef mailen om uiteindelijk door de toenmalig technisch directeur uitgenodigd te worden voor een kop koffie. En deze zomer stelde FC Groningen de pas 21-jarige Wes Beuvink aan als hoofd scouting. Beuvink heeft een achtergrond bij het databureau SciSports en was de laatste twee jaar actief bij Groningen als videoscout. Joris volgt inmiddels een opleiding tot scout en heeft gesolliciteerd op de oude functie van Beuvink. Afgelopen vrijdag hoorde hij dat hij niet in aanmerking komt voor een gesprek.

Joris hoopt dat hij ooit bij een andere club aan de slag kan. "Dat zou niet slecht zijn voor iemand die op een blauwe maandag bij de plaatselijke vv een keer rechtsback mocht staan. Ik hou wel van voetbal, maar voetbal niet van mij. Ik kan beter supporteren en scouten", zegt hij met een glimlach.

Inmiddels is het na middernacht en hangt de telefoon al een tijd aan de lader. Joris blijft maar doorpraten over Feyenoord, het beleid en eventuele versterkingen. In de loop van de avond heeft hij bijna twintig DM’s ontvangen. Vroeger antwoordde hij nog persoonlijk, inmiddels niet meer.

"Nee, daar heb ik de tijd niet meer voor. En het zijn bijna allemaal dezelfde vragen. 'Komt er nog wat bij? Blijft Senesi?' Oh, hier een andere. 'Wat is waar van de interesse in Johan Carbonero?' Ik weet dat hij op de scoutingslijst van Feyenoord staat. Als er écht wat concreet is én ik heb de info gooi ik er wel een nieuwe post uit, mits ik het mag delen. Daar maken sites als FR12 en FR-fans dan weer een bericht van en in de podcast Kein Geloel kunnen ze het er ook over hebben. Dan sta ik op m’n werk bij de koffieautomaat en wordt dat nieuws besproken. Dan doe ik alsof ik van niks weet. Zo blijven we bezig. Heerlijk. Gelukkig heb ik geen vrouw en kind. Heb ik alle tijd hiervoor."