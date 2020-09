Ondanks corona gaat de Branders Zwemtocht in Schiedam gewoon door

Waar het nu in coronatijd annuleringen regent, gaat de Branders Zwemtocht in Schiedam volgende week zaterdag gewoon door. Ook nu de coronamaatregelen strenger worden, zegt een woordvoerder van de organisatie.

Met de Branders Zwemtocht wordt traditiegetrouw geld ingezameld voor de behandeling van spierziektes. Ook dit jaar zijn de zwemmers - ondanks corona - van de partij.



Corona-draaiboek

Rondom het evenement in de Schiedamse binnenstad zijn al uitgebreide coronamaatregelen genomen. "We hebben een uitgebreid corona-draaiboek van 55 pagina's. Iedereen moet minstens anderhalve meter afstand houden, overal komen hekken en we hebben de prijsuitreiking geschrapt", laat de woordvoerder weten.

Mensen met gezondheidsklachten worden verwacht thuis te blijven en bij de entree wordt de temperatuur van alle bezoekers en deelnemers opgenomen. Ook tijdens de zwemtocht - waaraan in voorgaande jaren honderden mensen meededen - moeten mensen anderhalve meter afstand houden.