Tunnelbouw drijft Scouting Vlaardingen naar prachtplek in Broekpolder

Model van het scoutingterrein in de Broekpolder in 2021

In de Broekpolder worden de contouren van het nieuwe scoutcentrum steeds duidelijker. Er verrijzen vier nieuwe, houten gebouwen tussen de Watersportweg en de Vlaardinger Vaart. "Een groene parel in een groene oase", omschrijft voorzitter Peter Korpel van de Stichting Scouting Vlaardingen.

Scouting Vlaardingen, met zo'n 750 leden, moest verkassen. De oude en vervallen onderkomens aan de Broekpolderweg moeten wijken voor het oprukkende bouwcircus van de Blankenburgverbinding, de tunnel tussen Rozenburg en Vlaardingen. De eerste stappen voor de verhuizing dateren al van 2012, toen leden werd gevraagd na te denken over de toekomst op een andere plek. Na jaren praten, wikken en wegen kon vrijdag het pannenbier vloeien. Het eerste van de vier te bouwen gebouwen bereikte het hoogste punt. Wethouder Bart de Leede van Vlaardingen mocht eigenhandig een pre-fab zijgevel plaatsen.

"Heel bijzonder project", sprak hij. "Voor de Vlaardingers niet zo'n fantastische aanleiding, de aanleg van de Blankenburgverbinding, maar wel resulterend in een heel mooi project. Hier werken vier scoutingverenigingen samen, die een geweldig nieuw complex gaan invullen. Dit is niet zomaar een plekje maar echt in de Broekpolder", sprak hij. "Het past hier prima. Groen en duurzaam ook."

Kink in de kabel

De bouw liep nogal vertraging op omdat aanvankelijk het complex in bestaand groen was gepland. "Er kwam een kink in de kabel want na gemeentelijk onderzoek bleek de staat van het groen hier heel slecht, dus met pijn in het hart moesten we veel kappen. Scouting hoort groen, is groen, dus dan moet er een goed plan komen voor herbeplanting en dat ligt er", zegt Peter Korpel.

De bouw van het nieuwe scout-centrum wordt grotendeels bekostigd door Rijkswaterstaat, als compensatie voor de tunnelbouw. "Wel markant is dat een van de eerste Vlaardingse scoutinggebouwen destijds moest wijken voor de aanleg van de Beneluxtunnel. Nu is het weer een tunnel die ons dwarszat", lacht Korpel.

"We werken hier met heel veel vrijwilligers. Ieder lid wil meewerken en heeft een netwerk. Of het nou gaat om extra spierballen of een boekhouder of juridisch medewerker; we hebben het allemaal in ons netwerk. Zo houden we ook de kosten in de peiling. Onze vrijwilligers vormen de belangrijkste knop waar we aan kunnen draaien om extra kosten op te vangen. Dat is ook hetgeen ons er doorheen sleept."

Vies worden mag

Troj de Leede, geen familie van de wethouder, staat met zijn das en vele badges te stralen van trots bij het schenken van lokale pannenbier, een traditie in de bouw wanneer het hoogste punt wordt bereikt. "Ik ben al 22 jaar lid. Een fantastische plek hier, ook door het water van de vaart", vertelt hij. "Jezelf uitdagen, vies worden mag altijd en er gewoon voor gaan", zo omschrijft hij het motto. "Het is niet meer oubollig", lacht hij. "Het is nu nog wel een beetje kaal maar we gaan het echt wel groen terug leveren."

"Gelegen binnen de groene Vlaardingse oase in de metropoolregio Rotterdam en Den Haag verbindt Scouting Vlaardingen zich aan de maatschappelijke organisaties", zegt voorzitter Korpel. "Dus niet alleen lokaal maar ook regionaal. Ook scholen en andere organisaties kunnen in de toekomst gebruik maken van ons materiaal in de regionale scout-shop die hier komt."

Stropdas

Wethouder De Leede ziet een groter belang. Zelf heeft hij geen ervaring met scouting in zijn jeugdjaren. "Ik zie wel heel goed wat het kan betekenen voor kinderen. Zeker voor kinderen in een stadse omgeving als Vlaardingen." Of de wethouder zelf een beetje handig is met het aanleggen van een goede knoop? "Ik ben beter in het ontwarren van knopen", zegt de Groen Links-wethouder, die acteert in de immer roerige politieke Vlaardingse arena. Meestal zonder stropdas. Kent hij die knoop? "Haha, ik doe dat niet vaak maar ik kan een dubbele Windsor, als het moet. Dat bewaar is voor de echte ceremoniele momenten zoals het bezoek van 100-jarigen of het uitreiken van een Koninklijke onderscheiding", lacht De Leede.

Als alles volgens planning loopt met de bouw kan het complex in het tweede kwartaal van 2021 opgeleverd worden.