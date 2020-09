Rotterdammers en Capellenaar aangehouden voor bedreigen en beroven lachgaskoerier

Twee Rotterdammers (20 en 18) en een inwoner van Capelle aan den IJssel (19) zijn vrijdagnacht opgepakt nadat ze een lachgaskoerier in Breda zouden hebben bedreigd en beroofd. Het slachtoffer raakte niet gewond.

Volgens Omroep Brabant vond de beroving plaats rond 3:00 uur. Het 21-jarige slachtoffer was op een parkeerplaats in Breda om een bestelling af te leveren. Daar werd hij bedreigd met een wapen en beroofd van het lachgas.

In totaal zouden er vijf mannen bij de beroving betrokken zijn geweest. Naast de Rotterdammers en de Capellenaar gaat het om een 19-jarige uit Breda en een 19-jarige zonder vaste woonplaats. Na de beroving ging het vijftal er in een auto vandoor.

Dak van een flat

Het slachtoffer waarschuwde de politie, waarna de politie op zoek ging naar de verdachten. Later kon hun auto klemgereden worden. Een van hen kon direct worden aangehouden, vier anderen zetten het op een lopen. Drie van hen konden in een park in de omgeving worden aangehouden, de laatste bleek zich op het dak van een flat te hebben verschanst.

Een voorbijganger vond in de buurt een wapen dat op een vuurwapen leek. Alle verdachten zitten nog vast.

De verkoop van lachgas is in Breda niet verboden.