Sportvliegtuigje maakt noodlanding in suikerbietenveld bij Den Bommel

Het sportvliegtuigje maakt een noodlanding in een suikerbietenveld

De piloot zette zijn toestel neer in een suikerbietenveld bij de Molendijk. De piloot bleef ongedeerd, maar is volgens de politie voor de zekerheid nog wel even nagekeken door de GGD.

Het is nog niet bekend waarom de piloot de noodlanding maakte.