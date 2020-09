'Een rechter moet gewoon op de fiets naar zijn werk kunnen'

In het interviewprogramma 'De Verdieping' op Radio Rijnmond was de president van de Rotterdamse rechtbank Robine de Lange te gast. Samen met rechtbankverslaggever Paul Verspeek vroeg Ruud de Boer aan haar hoe het nu met rechtsgang gaat, tijdens de coronacrisis.

Komende week is het de Week van de Rechtspraak; normaliter gaan de deuren van de rechtbank open voor het publiek, maar door corona is het een bijna volledige 'virtuele versie' van deze jaarlijks terugkerende week.

Hoe kijkt de president van de rechtbank naar de felle kritiek van sommige politici en burgers op sociale media?

Het is inmiddels een jaar geleden dat advocaat Derk Wiersum werd gedood. Wat betekent dat voor de rechtsstaat? Kan een rechter bijvoorbeeld nog op de fiets naar z'n werk?

Zomaar wat vragen die vrijdagavond aan bod kwamen in het gesprek

