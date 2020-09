Jarenoude bunker ziet eindelijk daglicht: 'Alsof je een tijdcapsule opent'

Een speciaal moment voor de vrijwilligers van Stichting Cultureel Erfgoed Koude Oorlog. Een tientallen jaren oude bunker op de Schiebroekselaan in Rotterdam-Noord is zaterdagmiddag geopend. "Dat is heel bijzonder!", beaamt vrijwilliger Pim van den Bos.

De bewuste bunker had er eigenlijk niet meer gestaan, als hij niet begin jaren '90 van de sloop was gered door een buurtbewoner. "De sloop is toen door die buurtbewoner tegengehouden, omwille van het behoud van het cultureel erfgoed", legt Van den Bos uit.

Terug in de tijd

Dat ze zaterdag toegang krijgen tot het stukje geschiedenis is ook voor Van den Bos speciaal. "Ja, dat is heel bijzonder. Je maakt als het ware een tijdcapsule open; gaat terug in de tijd. Alles is daar binnen achtergelaten zoals het stond. Er is geen graffiti aan de binnenkant, geen vandalisme gepleegd."

Het is de bedoeling dat de stichting de ruimte gaat opknappen en onderhouden. "We gaan ervoor zorgen dat de bunker weer een aantal jaar vooruit kan, zodat hij uiteindelijk toonbaar is voor publiek." De stichting is maar wat blij met de bunker. "We zijn heel blij dat we deze ruimte kunnen gaan onderhouden, zodat het behouden blijft."

Dichte deur

Dat er nog flink wat aan moet gebeuren, staat buiten kijf. "Er is al die jaren niets mee gedaan", weet Van den Bos. Eigenlijk hadden de vrijwilligers wel wat problemen verwacht met het openen van de bunker. "We hebben vandaag de houten deur verwijderd en een stalen deur teruggeplaatst, maar we hadden eigenlijk verwacht dat de tweede deur vastgeroest of dichtgelast zou zijn."

Het tegendeel bleek het geval te zijn. "Je moet het zo zien: als je de houten voordeur opent, ga je een trappetje af. Daar beneden is er nog een deur, waarvan we vreesden dat hij was dicht zat. Tot onze verbazing stond hij gewoon open, waardoor we makkelijker naar binnen konden."

De binnenkant van de bunker was nog helemaal gaaf, legt Van den Bos uit. "Het hout was dan wel verrot, maar alle items die er hoorden te zijn waren aanwezig. We hebben een luchtventilator, zit- en ligcombinatie, een toiletemmer en proviand gevonden: alles wat in de bunker zou moeten zijn."

Verscholen

De bunker was bedoeld als schuilplaats in de Koude Oorlog. "Mensen moesten thuis een eigen schuilkelder hebben. Deze bunker was bedoeld voor passanten, die op straat liepen tijdens een plotseling luchtalarm. Dan konden ze deze ruimte betreden." Er pasten wel vijftig mensen in de bunker. "Ik vergelijk het altijd met een soort tramruimte", vertelt Van den Bos.

"Door de jaren heen zijn er behoorlijk wat struiken en bomen op gegroeid, maar in de buurt was al wel bekend dat de schuilkelder er nog was." Het is de bedoeling dat de bunker uiteindelijk toonbaar wordt voor het publiek. "Het hopen hem volgend jaar open te stellen, op Open Monumentendag", besluit Van den Bos.