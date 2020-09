Live: Vitesse-Sparta (0-0)

Na de nipte nederlaag tegen Ajax vorig weekend, gaat Sparta deze zaterdag op zoek naar revanche in de uitwedstrijd tegen Vitesse. Het duel begint om 18.45 uur in Arnhem, en via Rijnmond hoef je uiteraard niets te missen.

Zo maken we op 93.40 FM ruim baan voor Vitesse-Sparta, met vanaf 18.00 uur Radio Rijnmond Sport. Presentator van dienst is Dennis van Eersel, verslaggever Sinclair Bischop is in de GelreDome en voorziet Vitesse-Sparta van commentaar.

Naast de radio-uitzending houden we je via onderstaand liveblog ook volledig op de hoogte van Vitesse-Sparta. En wat verwacht jij van de wedstrijd? Laat het hieronder vast weten in de reacties!

Vitesse-Sparta (0-0)

Opstelling Sparta: Van Leer; Pinto, Vriends, Beugelsdijk, Heylen, Fortes; Auassar, Harroui, Smeets; Thy, Rayhi