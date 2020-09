Tien man van Sparta gaan kansloos onderuit in Arnhem: 2-0

Sparta is zaterdagavond tegen de tweede competitienederlaag in een week tijd aangelopen. In Arnhem speelden de Rotterdammers een eigenlijk kansloze wedstrijd tegen Vitesse, mede door een rode kaart in de eerste helft. De thuisploeg boekte uiteindelijk een 2-0 zege.

De wedstrijd begon tamelijk rustig. Sparta kreeg wat hoekschoppen, maar toonde zich niet concreet dreigend voor de neus van Vitesse-doelman Pasveer. De thuisploeg was ook niet echt gevaarlijk, maar kwam na 27 minuten spelen op voorsprong. Oussama Tannane schoot een vrije trap van grote afstand op fraaie wijze binnen: 1-0.

Rood voor Heylen

Even daarvoor had scheidsrechter Kuipers Sparta gespaard, door Abdou Harroui te behoeden voor zijn tweede gele kaart. Het duurde echter niet lang voor de ploeg van trainer Henk Fraser toch met tien man kwam te staan. Michaël Heylen, die ook al op de bon was geslingerd, gleed ongelukkig hard door op Thomas Bruns en kreeg zijn tweede gele kaart. Daarmee moest Sparta in de tweede helft met een man minder op jacht naar de gelijkmaker.

Maar die jacht kwam er allesbehalve. De tweede helft vulde zich vooral met kansen voor de thuisploeg. Onder anderen Bruns en Darfalou waren een paar keer dichtbij de 2-0. Sparta kreeg zo nu en dan wel de ruimte in de omschakeling, maar profiteerde daar niet van. Ook de ingevallen spitsen Emanuel Emegha en Danzell Gravenberch kwamen niet tot mogelijkheden.

Het was eigenlijk wachten op de tweede treffer van Vitesse, die er zo’n tien minuten voor tijd ook kwam. Nadat Van Leer eerst nog redde op een schot van Tannane, tikte Armando Broja de rebound binnen. Daarmee was het doodvonnis van Sparta in Arnhem getekend. Zo heeft de ploeg van Fraser na twee speelrondes nog steeds nul punten, en heeft Sparta ook nog steeds niet gescoord.

Vitesse-Sparta 2-0 (1-0)

Opstelling Sparta: Van Leer; Pinto, Vriends, Beugelsdijk, Heylen, Fortes; Auassar (88' Mijnans), Harroui (75' Meijers), Smeets (75' Gravenberch); Thy (64' Emegha), Rayhi

Scoreverloop:

27' Oussama Tannane 1-0

82' Armando Broja 2-0

Kijk hieronder terug op de hoogtepunten van Vitesse-Sparta, via ons liveblog: