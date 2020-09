RIVM: Minder snelle stijging van het aantal coronabesmettingen; tien ziekenhuisopnames

Het aantal mensen in de regio Rijnmond dat besmet is (geweest) met het coronavirus is zaterdag opgelopen naar 14534, meldt het RIVM. In één dag steeg het aantal besmettingen met 213. Dat is een stuk minder dan de dag ervoor.

Er waren woensdag 312, donderdag 301 en vrijdag maar liefst 393 coronabesmettingen in onze regio.

In de afgelopen 24 uur belandden tien regiogenoten met het coronavirus in het ziekenhuis. Het gaat om zeven Rotterdammers, twee Schiedammers en één Dordtenaar. Er zijn geen overledenen bijgekomen.

Het aantal besmettingen steeg in Rotterdam met 113, in Schiedam met zestien en in Hoeksche Waard met tien.

Regiocijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen in de gemeenten, gevolgd door het totaal sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 0 - 84

Albrandswaard: 1 -184

Barendrecht: 6 - 335

Brielle: 0 - 62

Capelle aan den IJssel: 8 - 591

Dordrecht: 2 - 862

Goeree-Overflakkee 2 - 335

Gorinchem 6 - 268

Hardinxveld-Giessendam 0 - 62

Hellevoetsluis 7 - 161

Hendrik-Ido-Ambacht 2 - 159

Hoeksche Waard 10 - 512

Krimpen aan den IJssel 2 - 138

Lansingerland 9 - 378

Maassluis 2 - 211

Molenlanden 2 - 162

Nissewaard 3 - 360

Papendrecht 1 - 126

Ridderkerk 2 - 270

Rotterdam 113 - 7568

Schiedam 16 - 669

Sliedrecht 2 - 98

Westvoorne 3 - 53

Vlaardingen 7 - 604

Zwijndrecht 7 - 282

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?