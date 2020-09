Feyenoord Onder 21 verliest bij leeftijdsgenoten van ADO

Naoufal Bannis was in de slotfase nog dicht bij de gelijkmaker. (VK Sportphoto - Yannick Verhoeven)

Na de eerste competitiezege van vorige week, heeft Feyenoord Onder 21 deze zaterdag met 3-1 verloren bij ADO Den Haag. Het is al de tweede nederlaag in drie wedstrijden voor de ploeg van trainer Rini Coolen.

Na ruim tien minuten spelen kwam de thuisploeg op voorsprong, via Xander Severina. Twintig minuten later lag de verdubbeling van die voorsprong in het net, door een doelpunt van Jonathan Mulder.

Waar Feyenoord in de eerste helft niet heel veel kon uitrichten, was het aan het begin van de tweede helft meteen raak. Tørset Johnsen schoot raak in de verre hoek. De Rotterdammers gingen op jacht naar de gelijkmaker, maar kwamen niet tot veel grote kansen. Alleen Naoufal Bannis was nog dichtbij in de slotfase.

Sem Steijn zorgde in de blessuretijd uiteindelijk voor de beslissing, en daarmee de tweede competitienederlaag voor Feyenoord Onder 21. Vorig weekend werd er nog gewonnen van FC Twente/Heracles, eind augustus was NAC Breda te sterk in de eerste speelronde.