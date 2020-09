Amateurvoetbal: tweede zege op rij voor ASWH, eerste overwinning voor Barendrecht

ASWH en Barendrecht hebben zaterdagmiddag goede zaken gedaan in de tweede en derde divisie. ASWH, dat de tweede zege op rij boekte, won bij Scheveningen. Barendrecht was te sterk voor ODIN’59.

ASWH won in en tegen Scheveningen met een nipte 0-1, dankzij een hele vroege treffer van Daniel Wissel. Hij maakte al na 26 seconden de openingstreffer. De spits was net na rust nog dichtbij zijn tweede treffer, maar zag de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht vooral haar voorsprong met succes verdedigen.

Excelsior Maassluis speelde op Sportpark Dijkpolder gelijk tegen Rijnsburgse Boys. Na een 1-1 ruststand werd het uiteindelijk 2-2. Marius van Mil bracht Excelsior Maassluis voor rust op voorsprong, maar vijf minuten voor de pauze werd het gelijk door een verdedigingsfout aan de kant van de ploeg van trainer Dogan Corneille. Bram de Bruin strafte die af en bracht de stand op 1-1.

Na rust moest Excelsior Maassluis in de achtervolging na de 1-2 van Dani van der Moot. Die achterstand was van korte duur, want twee minuten later zorgde wederom Van Mill voor de gelijkmaker.

Niet veel later trok Vincent van den Berg aan de noodrem en moest voortijdig gaan douchen. Met tien man wist Excelsior Maassluis toch nog een punt over de streep te trekken.

Spakenburg en Jong Sparta kwamen niet tot scoren en daardoor schreef Jong Sparta haar derde punt uit drie wedstrijden bij. Rotterdammers Afaker en Tahiri waren dichtbij de openingstreffer maar zagen telkens Spakenburg-keeper Ter Wielen in de weg liggen.

Door de zege is ASWH met zes punten uit drie wedstrijden in de linkerhelft van de tweede divisie terug te vinden. Excelsior Maassluis en Jong Sparta staan met vier punten uit drie wedstrijden in de middenmoot.

Derde divisie

In de derde divisie boekte Barendrecht de eerste overwinning van dit seizoen. Na twee ongelukkige remises pakte Barendrecht op bezoek bij ODIN’59 de volle zege. Ramy Salem tekende na rust voor de enige treffer van de wedstrijd. Door de zege kuipt Barendrecht, dat vijf punten uit drie wedstrijden heeft, naar de middenmoot van de derde divisie.

In Hoornaar boekte SteDoCo haar tweede zege. Tegen DVS’33 werd met 3-0 gewonnen. Vincent Verheul bracht de ploeg uit Hoornaar voor rust op voorsprong waarna Guytano dos Santos en Benjamin van Wanrooij de eindstand op uiteindelijk 3-0 brachten.

