Je laatste rustplaats onder de duizend lampen van het Feyenoord Stadion

Lennard Montizaan (FSV De Feijenoorder) over de lichtmasten: 'De lampen in de masten zijn symbolisch'

Het Feyenoord-vak op de Zuiderbegraafplaats in Rotterdam-Zuid is zaterdag uitgebreid met replica's van de stadionlampen van de Kuip. De lampen geven het strooiveld nog meer een Feyenoord-gevoel.

FSV De Feijenoorder, de supportersvereniging van Feyenoord die de aluminium lampen liet maken, is er blij mee. "Zoals ze bij de Kuip staan, zo staan de lampen nu ook bij de Zuiderbegraafplaats", legt Lennard Montizaan van FSV De Feijenoorder uit.

De lampen gaan niet aan, want de begraafplaats gaat om 16:00 uur al dicht. "Het is meer symbolisch dat er licht in zit. We vonden het wel mooi als er licht in zou komen. Maar wanneer het regent of donker is, dan kunnen de lampen in elk geval aan."

Kuipgras

Tijdens de onthulling was een aantal prominente Feyenoorders aanwezig: wethouder Bert Wijbenga, voormalig verzorger Gerard Meijer en grasmeester Erwin Beltman. De laatstgenoemde heeft een extra taak bij gekregen. Hij neemt ook het gras in het Feyenoord-vak onder zijn hoede.

Gerard Meijer, Erwin Beltman en Bert Wijbenga bij de onthulling van de lichtmasten bij het Feyenoord-vak. De tekst gaat verder onder de foto. (Bron: FSV De Feijenoorder)

Het gras in het Feyenoord-vak was namelijk jarenlang 'een zorgenkindje', legt Montizaan uit. "Het gras dat in de Kuip ligt, wordt nu ook ingezaaid in het Feyenoordgedeelte." Beltman gaat dit gras vervolgens bijhouden.

FSV De Feijenoorder krijgt regelmatig belletjes of e-mails vanuit de Feyenoord-achterban over laatste wensen. Die worden doorgestuurd naar de afdeling Bijzondere Wensen van de Rotterdamse voetbalclub. "Je kunt namelijk niet op het officiële grasveld in de Kuip uitgestrooid worden", vertelt Montizaan. "Vandaar het Feyenoord-vak op de begraafplaats."