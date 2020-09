Hockeyer Rotterdam besmet met corona, duel met Amsterdam uitgesteld: 'Een raadsel, we doen er alles aan'

Albert Kees Manenschijn (coach HC Rotterdam) over coronabesmetting: 'Het is best een raadsel'

In de hoofdklasse hockey zou zondagmiddag het affiche tussen Amsterdam en Rotterdam op het programma staan, maar dat gaat door het coronavirus niet door. Bij HC Rotterdam is namelijk één speler besmet en zitten vijf spelers in quarantaine, laat coach Albert Kees Manenschijn in Radio Rijnmond Sport weten.

"Degene die getest is, woont samen met drie andere spelers. Eén speler met verschijnselen is al getest en één speler wordt morgen pas getest. Die twee wachten nog op de uitslag van de coronatest", licht Manenschijn toe.

Raadsel

Dat het coronavirus bij Hockeyclub Rotterdam is uitgebroken, is voor de vereniging een tegenvaller. De club heeft namelijk veel maatregelen genomen om het coronavirus in te dammen.

Er is best wel wat angst bij de club door deze gebeurtenis, geeft Manenschijn toe. "Het is best een raadsel. Daar zijn we erg teleurgesteld over, want we doen er alles aan", vertelt de geschrokken coach. "Maar de jongens hebben buiten het hockey ook een leven. Daar proberen ze het zo goed mogelijk te doen, maar we zien in de samenleving dat het moeilijk is. Dat geldt helaas ook voor de spelers van mijn ploeg."

Belasting van de spelers

De hockeywedstrijd tussen Amsterdam en Rotterdam wordt nu uitgesteld naar aanstaande dinsdag. Door het uitstel moeten de hockeyers van Manenschijn nu drie wedstrijden in één week spelen.

"Volgend weekend stond al een 'dubbel' in de agenda", legt Manenschijn uit. "We zouden vrijdag en zondag al spelen. Dus in de belasting van de jongens moeten we erg oppassen."

De vier hockeyers van Rotterdam die in hetzelfde huis wonen, zijn dinsdagochtend weer beschikbaar voor Manenschijn. "Dat betekent dat ze zonder trainen tegen Amsterdam gaan spelen, maar dat is even niet anders. Ze waren al fit. We waren al voorbereid op een dubbele week. Het is zeker oppassen geblazen, maar ik ga ervan uit dat ze het aankunnen", denkt Manenschijn.