Regionale GGD’s beperken contactonderzoek

Besmette inwoners moeten zelf hun nauwe contacten informeren en adviseren om in quarantaine te gaan. Alleen risicogevallen worden nog door de GGD gebeld. Het bron- en contactonderzoek gaat dus wel door, benadrukt de GGD.

De situatie in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is op dit moment 'zorgelijk', zo blijkt uit het dashboard van het coronavirus van de Rijksoverheid. In Zuid-Holland Zuid staat het sein op 'waakzaam', maar de GGD in deze regio gaat wel over op een 'risicogestuurd bron- en contactonderzoek'.

Sinds deze week staat het contactonderzoek in zijn oude vorm onder druk. De GGD is nog bezig om per eind september voldoende onderzoekers te hebben om maximaal 1500 onderzoeken per dag te kunnen doen. Maar de afgelopen drie dagen heeft het aantal besmettingen die capaciteit al overschreden.