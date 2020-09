Oppassen voor corona: 'Gastvrijheid is een teken van welzijn, maar nu een gevaar'

Dona Daria gaat hiermee aan de slag. Wanneer mensen het gebouw in de Gerard Scholtenstraat binnenlopen, dan gaat het emancipatiecentrum met de bezoekers over het coronavirus in gesprek.

Wendy van Rijk, directeur van Dona Daria, vertelt dat haar organisatie mensen de ruimte geeft om hierover te praten. Vervolgens wordt de vertaalslag gemaakt naar het eigen leven van de bezoekers gemaakt. "Zo mag je in de supermarkt ook aan iemand anders vragen om afstand te houden", legt Van Rijk uit.

'Jongeren, kijk uit!'

Ook SPIOR, de overkoepelende groep van moslimorganisaties, geeft gehoor aan de oproep van burgemeester Aboutaleb. Zo moeten de coronaregels bij elke vrijdaggebed in de moskee worden verteld, is SPIOR-directeur Mohamed Bouimj van mening. Op die manier moeten mensen elkaar waarschuwen.



Niet alleen in de moskee, maar de moslims moeten volgens Bouimj thuis elkaar aanspreken op corona. Bijvoorbeeld bij het drinken van thee. "Het welzijn van een mens is ook een teken van gastvrijheid. Maar in dit geval, is gastvrijheid een gevaar", zegt Bouimj.

Ook richt de directeur van SPIOR zich tot de jongeren, die een groot aandeel hebben in de verspreiding van het coronavirus: "Alle jongeren willen niet dat hun ouders ziek worden. Dat gebeurt wél wanneer de jongeren niet uitkijken."

Migrantenkerken

Burgemeester Aboutaleb zei vrijdag dat hij met migrantenkerken in gesprek wil over de coronamaatregelen. "We hebben zo'n zeventig kleine christelijke kerken in Rotterdam", zei Aboutaleb. "Ik heb ook hen om hulp gevraagd en hen hulp aangeboden om de regels over te brengen."