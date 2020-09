Rotterdams restaurant dicht vanwege één coronabesmetting

THOMS op de Meent in Rotterdam moet tijdelijk dicht. Een personeelslid van het restaurant heeft namelijk het coronavirus opgelopen. "We nemen hiermee onze verantwoordelijkheid", zegt Thom van Zanten, mede-eigenaar van THOMS.

Het hamburgerrestaurant blijft sowieso tot en met woensdag dicht. De sluiting kan nog langer duren vanwege de beperkte testcapaciteit bij de GGD. THOMS heeft zelf de beslissing genomen om dicht te gaan, zegt Van Zanten. "De testcapaciteit is momenteel niet optimaal. We kunnen op z'n vroegst dinsdag of woensdag ons laten testen."