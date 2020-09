Fraser over doelpuntloos Sparta: 'We spelen tegen Ajax en Vitesse hè jongens'

Net als vorig weekend scoorde Sparta zaterdagavond niet, dit maal in het met 2-0 verloren uitduel met Vitesse. "Ik wil er best wel een speler bij, dat hoef ik niet meer uit te spreken. Maar we spelen tegen Ajax en Vitesse hè jongens", nuanceert trainer Henk Fraser na afloop.

"Dat we daar iets minder tegen creëren lijkt me ook niet meer dan logisch", vervolgt de trainer van Sparta. "Ik merk gelijk om me heen dat mensen het in een bepaalde richting willen sturen, dat is totaal niet aan de orde. Als wij hier een aantal mogelijkheden creëren, een honderd procent kans zelfs, dan wil ik het nog zien tegen ploegen die in onze omgeving staan. We zijn nog steeds Sparta hè. We zijn niet de club die Ajax of Vitesse zoek moet spelen."

"Ik denk dat we in het begin goed stonden, we geven weinig kansen weg", vertelt Fraser over de wedstrijd in Arnhem. "We hadden niet het gevoel dat een resultaat onmogelijk was. Maar dan praat je over de fase dat we met elf man stonden."

Sparta moest vlak voor rust verder met tien man, na een rode kaart voor verdediger Michaël Heylen. "Het was ongelukkig, maar ik kan het de scheidsrechter niet kwalijk nemen dat hij 'm daar geeft", vertelt Fraser daarover.

Hoekschoppen

Fraser ziet in ieder geval verbeterpunten bij Sparta, vertelt hij in gesprek met verslaggever Sinclair Bischop. "Wat bij ons beter moet zijn vrije trappen en hoekschoppen. Als je de ballen niet fatsoenlijk voor de goal krijgt... dat is eigenlijk kansen weggeven. Dat zijn verbeterpunten, dat is duidelijk."

Bekijk boven dit bericht het volledige interview met Sparta-trainer Henk Fraser.