Matig Feyenoord speelt gelijk tegen FC Twente: gigantische kansen in slotfase

Feyenoord begon slap aan het eerste thuisduel van het seizoen. Na een mooie minuut stilte ter nagedachtenis aan alle overleden Feyenoorders, begon FC Twente brutaal en fel. Het leverde een vroege voorsprong op. Vaclav Cerny kreeg in het strafschopgebied de bal van Danilo en schoot hem goed in de linkerhoek.

Twee strafschoppen

Ondanks dat het spel van Feyenoord niet sprankelde werden de Rotterdammers wel wat beter. Na 27 minuten spelen kreeg Feyenoord zelfs een strafschop. Steven Berghuis ging achter de bal staan, miste de strafschop en werd daarna weer neergelegd. Zijn tweede poging vanaf elf meter was wel raak: 1-1. Na de gelijkmaker zakte de thuisploeg wel weer een beetje in.

Herstelwerkzaamheden

Na rust werd het steeds slechter aan de kant van Feyenoord. Het spel was slordig en stroperig en er werden weinig kansen gecreëerd. Trainer Dick Advocaat probeerde het nog te repareren door João Carlos Teixeira en Róbert Boženík in te brengen, Nicolai Jørgensen en Orkun Kökçü verlieten het veld. Het leverde een levendige blessuretijd op.

Steven Berghuis kreeg diep in blessuretijd twee grote kansen. De aanvoerder hoefde de bal na een voorzet van de linkerkant alleen maar binnen te lopen, maar tikte naast. Bij de tweede kans schoot Berghuis de bal voor open doel, ook naast.

Luciano Narsingh had het in de laatste minuut van de blessuretijd nog kunnen beslissen. De aanvaller liep door de verdediging van Twente heen en kwam oog in oog met doelman Joël Drommel, maar schoot over.

Feyenoord - FC Twente 1-1 (1-1)

2' 0-1 Vaclav Cerny29' 1-1 Steven Berghuis (strafschop)

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Botteghin (38' Nieuwkoop), Senesi, Haps; Fer, Diemers, Kökcü (78' Texeira); Berghuis, Jørgensen (78' Bozenik), Linssen (65' Narsingh)