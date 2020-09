Volg Feyenoord-FC Twente live op Radio Rijnmond

Na de prima competitiestart in Zwolle, hoopt Feyenoord deze zondag ook in het eerste thuisduel van deze competitie de drie punten te pakken. FC Twente komt naar de Kuip, waar om 14.30 uur wordt afgetrapt. Bij Rijnmond mis je uiteraard helemaal niets van Feyenoord-FC Twente.

Zo beginnen we om 13.00 uur met Radio Rijnmond Sport, waarin we volop vooruitblikken op de eerste thuiswedstrijd van Feyenoord. Presentator van dienst is Dennis Kranenburg, het commentaar bij Feyenoord-FC Twente komt zoals vanouds van Dennis van Eersel en Sinclair Bischop.

Bij Feyenoord keert Eric Botteghin zondag terug in de basis, na een schorsing. Lutsharel Geertruida vulde zijn positie tegen PEC Zwolle in, maar schuift zondag door naar de rechtsbackpositie, vertelde trainer Dick Advocaat vrijdag op de persconferentie voorafgaand aan Feyenoord-FC Twente.

Naast het verslag op 93.40 FM, is Feyenoord-FC Twente ook volledig te volgen via ons liveblog, dat later in dit bericht verschijnt. En wat verwacht jij van het duel? Laat het vast weten in de reacties!