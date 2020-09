Pionieren met drijvende zonnepanelen op Oostvoornse Meer nu echt van start

Een eiland met drijvende zonnepanelen dat meedraait met de zon en de wind, panelen in een dakje of juist plat op een minder flexibele ondergrond. Wat werkt er het beste? Het wordt getest bij het Fieldlab Westvoorne op het Oostvoornse Meer. De testlocatie begint inmiddels echt vorm te krijgen.

De eerste twee drijvende zonnevelden liggen al en deze week komt daar nummer drie bij. De bedrijven die hun technieken testen komen onder meer uit Spanje en Portugal. Ze zien graag hoe hun opstelling het doet in een natuurlijke omgeving met wind, golven en recreatie.

“Wat dat betreft is deze locatie uniek in Europa” legt projectleider Phlilip Drontmann uit. “Er is dan ook internationaal gezien veel interesse in dit project.”



Fieldlabs Zuid-Holland

Zuid-Holland telt meerdere fieldlabs, allemaal met een eigen specialisatie. Zo zijn er plekken die zich richten op robotisering, 3D-print en big data. Westvoorne is dus de gemeente waar drijvende zonne-energie centraal staat.

“Gaaf dat we dit hier hebben”, vindt duurzaamheidswethouder Lies van der Pol van de gemeente Westvoorne. “Om de hoek zijn bedrijven vanuit de hele wereld bezig met het testen van innovaties en het is leuk dat we dat hier dichtbij zien gebeuren.”

Kleine schaal

Toch is het zeker niet zo dat het Oostvoornse Meer straks echt vol ligt met drijvende zonnepanelen. “Nee, we testen hier op kleine schaal”, benadrukt de wethouder. “Met als doel: kijken hoe zonnepanelen zich op het water verhouden, zodat ze mogelijk op zee of elders in het land toegepast kunnen worden.”

Drontmann krijgt regelmatig nieuwsgierige bezoekers bij het testlab. “Er wordt in deze omgeving veel gefietst en dan komen de mensen even vragen wat hier gebeurt. De mensen snappen dat we het wat duurzame energie betreft samen moeten doen. En dat wij testen, zodat het in de toekomst zorgvuldig verder kan worden uitgerold.”