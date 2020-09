Het weer van vandaag: volop zon

Zondag schijnt de zon opnieuw uitbundig en loopt de temperatuur op naar 22 of 23 graden. Er waait een matige noordoostenwind, windkracht 3 of 4.

Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 graden aan zee tot 8 graden verder landinwaarts. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind.

Ook de eerste dag van de nieuwe week start met volop zonneschijn en hoge temperaturen. Het is opnieuw zo'n 22 of 23 graden in de regio en er waait een zwakke tot matige noordoostenwind.

VOORUITZICHTEN:

Ook dinsdag is het nog volop nazomerweer met hoge temperaturen. Vanaf woensdag volgt een omslag naar wisselvallig weer en vanaf donderdag daalt de maximumtemperatuur naar 15 graden.