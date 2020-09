Bewoners van de Van der Schellingstraat in Rotterdam zijn in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door een explosie bij een voordeur. Een steekvlam kwam tot aan de bovenkant van het pand.De voordeur van het huis, waarin een vrouw woont, is zwartgeblakerd. De politie vermoedt dat de explosie is veroorzaakt door een molotovcocktail. Bij de explosie in de Provenierswijk raakte niemand gewond.