Bij een manege aan de Broekpolderweg in Vlaardingen is zondagmorgen een meisje ernstig gewond geraakt. Ze viel van een paard.

Een traumahelikopter kwam naar het terrein om hulp te verlenen. De amazone is met een spoedtransport over de weg naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van haar verwondingen is niets bekend.