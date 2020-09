HET OPKAMERTJE 13 sept 2020

HET WEER

1. Weer weer - Postbus 53

2. Mr. Blue Sky - Postmodern Jukebox ft Allison Young

3. Isn’t this a lovely day - Roy Castle

4. Purple rain - Daniela Procópio

5. Gewoon jezelf kunnen zijn – The Swinging Liberals olv Tonny Eyk

COVERS & ORIGINELEN

6. It’s probably me - Sting

7. It’s probably me - Gregory Porter

8. On a toutes besoin d’un homme - Sylvie Varta

9. Duifies, duifies - Leen Jongewaard

10. TV tune VVD - The Swinging Liberals olv Tonny Eyk

CURIEUZE COVERS

11. Help yourself - Tony Ferrino

12. Bare necessities - Eliza Gilkyson

DE WREKERS

13. The Avengers - Laurie Johnson

14. Kinky boots - Patrick McNee & Honor Blackman