Onderzoek naar mogelijke schietpartij aan Spangesekade in Rotterdam

De politie doet onderzoek naar schietpartij aan de Spangesekade in Rotterdam-Tusssendijken | Foto: MediaTV

De politie doet zondagmiddag onderzoek naar een mogelijke schietpartij in Rotterdam-Tussendijken. Een eventueel slachtoffer of mogelijke schutters zijn niet aangetroffen.

Rond half vier belden meerdere bewoners aan de Spangesekade dat ze in de buurt knallen hadden gehoord. Dat was ter hoogte van de Spangesekade 192.

Korte tijd later zagen getuigen een aantal auto's met hoge snelheid wegrijden. Agenten die ter plaatse kwamen vonden in één geparkeerde auto een kogelinslag.

Onderzocht wordt of de auto zondagmiddag is beschoten of misschien op een ander tijdstip.