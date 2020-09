Advocaat over Feyenoord: 'Kansen waren er vorig seizoen wel in gegaan'

Advocaat over Feyenoord: 'Kansen waren er vorig jaar wel in gegaan'

Feyenoord kreeg wel nog grote kansen in de blessuretijd. "Die zouden er vorig jaar in zijn gegaan, nu niet. Je ziet dat het elftal nog niet daar is waar het hoort te zijn. Daar hebben we onze redenen voor, dus daar maak ik me geen zorgen om.

Maar ondanks dat je matig speelt, moet je deze wedstrijd naar je toe trekken op het einde. Dat waren geen honderd procent kansen, maar iets meer nog", zegt Advocaat.

