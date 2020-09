Judoka Mark Huizinga over Olympisch goud: ‘Het is toch een beetje zoals je verjaardag'

Vandaag in 2000 beleefde Vlaardinger Mark Huizinga de mooiste dag in zijn sportcarrière. De judoka won exact twintig jaar geleden in de klasse tot 90kg goud op de Olympische Spelen door in de finale de Braziliaan Carlos Honorato te verslaan. Sindsdien is Huizinga de vierde en vooralsnog laatste Nederlander die olympisch kampioen judo werd.

"Die datum vergeet ik eigenlijk niet meer. Het is toch een beetje zoals je verjaardag; je neemt het altijd met je mee." Huizinga had graag nog meer olympische titels behaald, maar dat is er bij één gebleven: "Na een lange carrière bleek uiteindelijk dat 20 september toch wel dé highlight van mijn judoloopbaan was."

De toen 27-jarige Huizinga was destijds op een punt in zijn carrière waarop alles samen kwam: "Ik was klaar voor mijn hoogste niveau. Vier jaar eerder had ik al een bronzen plak gepakt op de Spelen en had al een paar Europese titels op zak. Ik kreeg daardoor meer ervaring, werd beter getraind en had meer wedstrijdinzicht. Ik had alles op orde en dat zorgde ervoor dat ik met veel vertrouwen afreisde naar Sydney en de gouden medaille binnensleepte."

Verbouwing

Waar deze gebleven is, is de Olympisch kampioen van 2000 nu even onduidelijk: "Normaal gesproken heb ik hem ingelijst in de kast staan, maar we hebben pas verbouwd. De kast waar hij in stond, is er nu niet meer. Dus hebben we het lijstje even weggelegd, maar ik weet even niet meer waar."

