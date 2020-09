Sportoverzicht: hockeydames Victoria onderuit, Neptunus herstelt zich

In het sportoverzicht zetten we allerlei uitslagen van regionale sporters en teams voor je op een rij. Check hier wat jouw favoriet afgelopen weekend heeft gedaan.

De hockeyvrouwen van Victoria hebben zondag hun vierde wedstrijd van de competitie verloren. Het Rotterdamse team ging met 4-1 ten onder tegen HDM en staat nu op de twaalfde en tevens laatste plek.

De hockeymannen van HC Rotterdam zouden dit weekend ook hun competitiewedstrijd tegen Amsterdam spelen, maar deze is afgelast in verband met corona. Bij HCR is namelijk één besmetting ontdekt en zitten vijf spelers in quarantaine.



Honkbal

De play-off wedstrijden van de honkballers van Curaçao Neptunus zijn dit weekend wisselend verlopen. Zaterdag verloren de Rotterdammers nog verrassend met 2-0 van Pioniers uit Hoofddorp, maar een dag later revancheerde Neptunus zich door met 6-1 over diezelfde tegenstander heen te walsen. Na deze uitslagen gaan de Rotterdammers met zes punten uit vier partijen aan de leiding in de kampioenspoule van de hoofdklasse.

Handbal

Feyenoord Handbal verloor zaterdag ruim van topclub Quintus uit Kwintsheul. De promovendus ging met ruime cijfers onderuit (35-21). De Rotterdammers bezetten momenteel de tiende plaats op de ranglijst van de eredivisie.

Paardensport

Op het Nederlands kampioenschap behaalde Emmelie Scholtens in Ermelo het podium. De Gorkumse eindigde in Overijssel als derde.