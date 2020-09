Rotterdamse studenten bekogelen agenten die optreden tijdens illegaal huisfeest

De politie heeft in Rotterdam-Kralingen tientallen jongeren uit een studentenpand gehaald tijdens een illegaal huisfeest. De agenten die in actie kwamen werden tijdens de actie vanuit het studentenpand bekogeld met afval.

Het feest in het pand aan de Oostzeedijk Beneden, hoek Avenue Concordia, was zaterdagavond. Waar samenkomsten thuis vanwege de coronacrisis beperkt zijn tot zes personen, waren in het studentenhuis zeker 55 jongeren aan het feesten.

Toen agenten een kijkje ging nemen kregen ze van boven een lading huisafval over zich heen. Ze besloten daarop een zogeheten 'machtiging tot binnentreden' aan te vragen vanwege het vermoeden van een illegaal feest.

Op het moment dat meerdere eenheden naar binnen gingen, namen via de achterdeur volgens de politie zeker twintig jongeren de benen. Tientallen andere jongens en meiden probeerden zich te verbergen in kamers, bedden, wc's en badkamers. Naar verluidt waren ze vrijwel zonder uitzondering stomdronken.

In de huiskamer was het "één grote puinhoop met openstaande flessen en blikjes alcohol", vertelt woordvoerder Lilian van Duijvenbode. De nog aanwezige jongeren gedroegen zich recalcitrant en weigerden mee te werken en gehoor te geven aan het bevel het pand te verlaten. "Daarop zijn ze met gepast geweld naar buiten gewerkt. En ook buiten is er enig geweld gebruikt", vervolgt de politiewoordvoerder.

Buiten zijn de gegevens 36 jongeren genoteerd. Ze kregen stuk voor stuk een boete voor het overtreden van de coronaregels. Van Duijvenbode: "Omwonenden die het allemaal zagen gebeuren, stonden nog net niet te klappen voor de politie."