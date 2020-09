Rotterdammer die vast zit na vondst dode vrouw, probeerde haar te reanimeren

De man die afgelopen donderdagnacht is aangehouden na de vondst van een dode vrouw in Rotterdam-Zuid, heeft nog geprobeerd haar te reanimeren. Dat heeft de politie zondagavnod laten weten. Het gaat om een 43-jarige Rotterdammer.

De 41-jarige Poolse vrouw werd gevonden in het portiek van een woning aan de Bree. Toen agenten ter plaatse kwamen, was een man bezig haar te reanimeren. Hij werd in de loop van de nacht aangehouden. Of en welke rol hij bij de dood van de vrouw heeft gespeeld, is nog steeds onduidelijk.

De Rotterdamse politie zoekt mensen die de vrouw mogelijk hebben gekend en kunnen vertellen wat zij de middag en avond voorafgaand aan haar dood heeft gedaan. Ook zoekt ze getuigen die donderdagavond mogelijk hebben gezien op kruising van de Bree met de Groene Hilledijk.