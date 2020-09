Het weer van vandaag: zonnig en warm

Deze maandag is het opnieuw stralend zonnig en warm. Vanmiddag wordt het in het Rijnmondgebied 23 graden. Er waait een zwakke tot matige noordoostenwind, windkracht 2 tot 4.

Vanavond en vannacht is het helder en kunnen zich mistbanken gaan vormen. Het koelt af naar 12 graden aan zee en 7 of 8 graden landinwaarts. De zwakke wind waait uit het noorden.

Morgen komt er nog geen verandering in het huidige weer. Het is opnieuw zonnig en het wordt warm. In de middag wordt het 23 graden en waait er een zwakke en aan zee hooguit matige zuidwestenwind.

De astronomische herfst begint om 15.30 uur, de zon staat dan loodrecht boven de evenaar en dag en nacht duren op aarde even lang.

VOORUITZICHTEN:

Vanaf woensdag volgt een omslag naar wisselvallig weer met geregeld buien en soms waait het stevig door. De temperatuur gaat fors omlaag van 21 graden op woensdag naar slechts 14 graden op vrijdag, dat scheelt een (winter)jas!