Column: De Vlaardingse Wilders kreeg veel minder ruimte

Geert Wilders klaagt dat zijn minder Marokkanen-zaak een politiek proces was. Die term dook afgelopen week ook op in de omkopingszaak tegen twee Vlaardingse raadsleden. Tot zover de overeenkomst. De verschillen zijn groter. Met als conclusie: Nederland kent inderdaad klassenjustitie.

Vandaag is de jaarlijkse Week van de Rechtspraak begonnen, waarbij de diverse gerechten zichzelf in het zonnetje zetten. De rechtspraak heeft niet alleen te maken met een aanval van buitenaf, het coronavirus, maar ook van binnenuit: de politiek. De rechter als schietschijf. ‘Dwaallichten’, ‘corrupt’, ‘verlengstuk kabinet’. De termen zijn van Geert Wilders na de veroordeling in zijn eigen strafzaak.

Ik moest steeds aan die woorden denken, toen ik van de week de zaak tegen de Vlaardingers Ron Boers en Frans Hoogendijk bijwoonde. Ook daar staan twee politici terecht. De een (als wethouder) heeft de ander geld gegeven (als raadslid) en justitie ziet dat als omkoping. Beide verdachten vinden dat het nergens over gaat en zeggen dat de burgemeester hier achter zit. Het OM zou zich voor haar karretje hebben laten spannen.

Smoking gun

Die mantra klonk ook uit de mond van Wilders. Zowel de rechtbank als het hof heeft geconcludeerd dat het geen politiek proces was. Ondanks al het gegraaf van journalisten is de smoking gun nooit gevonden: het keiharde bewijs dat het OM pas is gaan vervolgen toen Opstelten c.s. dat eisten. En ondanks het vele, vele speurwerk dat Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops hebben verricht, met dank aan het hof.

Ik herhaal: met dank aan het hof. Jaren heeft het proces geduurd, vooral omdat het hof steeds bereid was extra tijd te gunnen aan Wilders & Knoops voor nader onderzoek.

Gaan we terug naar de rechtbank Rotterdam, de Vlaardingse zaak. Daar werd aan het begin van de zitting ook om meer onderzoek gevraagd. In dit geval door advocaat Ed Manders. Een deskundige moest vaststellen of beide heren wel als ambtenaar vervolgd kunnen worden. Burgemeester Jetten en drie raadsleden uit Vlaardingen moesten gehoord worden, want hadden zij misschien de aanzet gegeven tot dit proces? Uit wraak? Als gevolg van de slangenkuil die de Vlaardingse politiek nu eenmaal was/is?

Omkopingszaak

De Rotterdamse rechter wees het (voorlopig) allemaal af. We gingen gewoon door met de zaak en de rechter informeerde bij de officier van justitie en de advocaten hoeveel tijd zij nodig hadden voor hun verhaal. Dat is gebruikelijk. De rechtbank werkt met een tijdschema, er stond die dag nog meer op het programma. En Ron Boers moest zijn kind van school halen. Uiteindelijk heeft de behandeling van de Vlaardingse omkopingszaak handgeklokt twee uur en vijfenveertig minuten geduurd.

Een krappe drie uur. Dat is korter dan de inleiding van Knoops, die vier dagen mocht pleiten. Mocht, ja. Een rechter kan dat beperken, doet dat ook regelmatig. Het proces-Wilders heeft in totaal 24 zittingsdagen geduurd. Vierentwintig!

Maar was de ‘minder Marokkanen-zaak’ niet veel ingewikkelder, tijdrovender? Dat waag ik te betwijfelen. De juridische beoordeling van die uitspraak vergt een zitting van een paar uur, die is betrekkelijk eenvoudig. Ik durf te beweren dat de Vlaardingse zaak complexer is: hoe toon je aan dat het oogmerk van de betaler (de wethouder) omkoping is, dat de ontvanger (raadslid) dat zo ziet? Moet je niet ook aantonen dat hij een tegenprestatie heeft geleverd?, etc.

Record

Toch: krap drie uur versus 24 dagen. Er bestaat geen Guinness Book of Records van het recht, maar anders zou onder het kopje ‘Nederland’ geschreven staan: “De verdachte die in de geschiedenis van de rechtspraak de meeste ruimte ooit heeft gekregen in zijn proces was tussen 2014 en 2020 de PVV-politicus Geert Wilders.” Zijn proces omschrijven als ‘een aanfluiting’ of ‘corrupt’ is in dat licht bezien onzinnig.

Wilders mocht elke steen omkeren. De Vlaardingers werden tot spoed gemaand als normale verdachten. Wilders spreekt van klassenjustitie. Ik moet hem op dit punt gelijk geven.

Paul Verspeek is rechtbankverslaggever bij Rijnmond