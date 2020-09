GGD Rotterdam-Rijnmond: stormloop op voorrangstesten, vandaag geen plek meer

Het loopt storm bij de GGD'en met aanvragen voor coronatesten voor zorg- en onderwijspersoneel, dat zich sinds maandag met voorrang kan laten testen. Bij de GGD-Rotterdam Rijnmond was na een paar uur het aantal plekken voor maandag al volgeboekt.

Bellers uit de regio Rotterdam worden door de GGD eventueel doorverwezen naar de testlocatie in Dordrecht, waar maandag nog wel plek was.

De landelijke GGD opende om 07:30 uur het speciale nummer 0800-8101. Dat is alleen bedoeld voor onderwijs- en zorgpersoneel. Het nummer werd in een uur tijd al meer dan drieduizend keer gebeld door mensen die zich met voorrang willen laten testen. De GGD laat weten dat het druk is aan de lijn en dat het daardoor langer kan duren voordat bellers een medewerker kunnen spreken.

De GGD roept mensen op om zo veel mogelijk maandagmiddag te bellen voor een afspraak. Voor de test is een voorrangsverklaring nodig van de werkgever. "Alleen zeggen dat je verkouden bent en dat je voor de klas staat, is niet genoeg," zegt een woordvoerder van de landelijke GGD.

De voorrangsregel werd ingevoerd, omdat de vraag naar coronatesten snel toeneemt. Door een gebrek aan capaciteit bij de laboratoria die de testen beoordelen, moeten mensen soms dagen wachten op de uitslag en al die tijd in quarantaine blijven. In de zorg en in het onderwijs kan dat voor problemen zorgen.