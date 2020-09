Leerlingen Avicenna naar huis, docenten melden zich weer ziek vanwege machtsstrijd

Opnieuw is er onrust op het Avicenna College in Rotterdam-Zuid. Een groep van ongeveer dertig docenten heeft zich weer ziek gemeld, omdat ze zich niet veilig voelen op de islamitische middelbare school. Een deel van de leerlingen is naar huis gestuurd.

Volgens de zieke docenten wordt er onvoldoende gehoor gegeven aan de door de onderwijsminister opgelegde maatregelen. Vanwege de onveilige en intimiderende werksfeer kunnen lessen niet doorgaan. Ouders maken zich zorgen, omdat hun kinderen in het nieuwe schooljaar nog niet fatsoenlijk les hebben gehad.

Het nieuwe schooljaar begon vier weken geleden als een drama voor de ruim duizend leerlingen van het Avicenna College. Ruim een derde van het docententeam zat ziek thuis vanwege een hoog oplopend intern conflict dat de gemoederen verscheurde. Een week geleden gingen dertig docenten na ingrijpen van de onderwijsminister weer voorzichtig aan de slag.



Maar volgens de teruggekeerde docenten hangt er nog altijd een onveilige sfeer op school en wordt deze groep op een intimiderende manier in de gaten gehouden. Opnieuw meldden ongeveer dertig docenten zich ziek.

In een brief aan ouders, leerlingen en collega's tekst en uitleg leggen ze uit waarom ze opnieuw ziek zijn van de situatie. Deze brief is in handen van Rijnmond. De leraren zeggen dat ze gehoor hebben gegeven aan het moreel appèl van de minister, maar dat Avicenna-bestuurder Coban zijn zin blijft doordrukken en allesbehalve een minimale rol speelt.

Zij schrijven dat "de heer Coban een machtsvacuüm weet op te vullen, waarbij enkel hij het voor het zeggen heeft. Adviezen en zorgen vanuit het personeel legt hij naast

zich neer en hij gaat wat dat betreft dictatoriaal te werk. Meerdere malen hebben wij geprobeerd met de heer Coban overleg te voeren, echter deze gesprekken leidden tot niets."

Onderwijsminister Slob had een externe deskundige gevraagd om met alle strijdende kampen te praten en advies uit te brengen over hoe het verder moest op het Avicenna College. De belangrijkste maatregel was dat voorlopig niemand zich mocht bemoeien met de koers van de school en dat men zich enkel en alleen moest focussen op lesgeven.



De terugkeer van de 'zieke' docenten was van korte duur. Ze vinden het onprettig dat bestuurder Coban als een leider door het schoolgebouw loopt en hen bespiedt in de klas. De docenten doen opnieuw een beroep op de onderwijsminister om in te grijpen.

Om de rust en veiligheid op het Avicenna College te doen terugkeren is het volgens de 'zieke' docenten nodig dat de adviezen van de externe deskundige volledig worden opgevolgd en nageleefd. Dat betekent dat er een onafhankelijke interim-directeur moeten worden aangesteld die de goedkeuring krijgt van bestuur, personeel en ouders.

Waarover ruziën ze op het Avicenna?

Van de zomer was het gedwongen ontslag van de geliefde directeur-bestuurder Wim Littooij de lont in het kruitvat. Zeven jaar geleden ging de islamitische middelbare school Ibn Ghaldoun kopje onder mede als gevolg van de grootste examenfraude ooit. Een aantal leerlingen had in de kluis een aantal examens gestolen en docenten hadden de verbroken zegels niet opgemerkt. De fraude kwam aan het licht, omdat het examen Frans op sociale media circuleerde. Dit spoor leidde naar leerlingen van de toen enige islamitische school van het land.

Als gevierd onderwijsbestuurder bezorgde Littooij de islamitische school een doorstart onder de nieuwe naam Avicenna College. Onder zijn leiding is het een populaire school geworden, waar alle islamitische stromingen welkom zijn. Littooij is inmiddels 72 jaar en zijn vertrek hing al een tijdje in de lucht.

Volgens ingewijden wordt er achter de schermen al een tijdje gebakkeleid over de vraag wie het in de toekomst voor het zeggen zou krijgen binnen Avicenna en is dat uitgemond in een machtsstrijd. Over en weer zouden er intimidaties en bedreigingen hebben plaatsgevonden.