Seizoenkaarthouder Jamie (15) mag niet naar de Kuip, broertje Jesse wel

Seizoenskaarthouders in het cafe: "Niet fijn, de Kuip is zoveel meer emotie"

"Natuurlijk niet fijn", zegt Jamie Verheij als we hem vragen wat hij ervan vindt dat hij nu noodgedwongen in Sportbar Cheers in Bleiswijk, de kroeg van zijn vader, moet kijken in plaats van in de Kuip. Je ziet aan hem dat hij eigenlijk andere, hardere, woorden had willen gebruiken.

Jamie: "In de Kuip is altijd meer emotie." Dat weet vader Jaco maar al te goed. "Soms moet ik hem tegenhouden. Anders wil hij naar beneden toe om bij de scheidsrechter verhaal te gaan halen. Dan is er geen land mee te bezeilen."

Broertje mag wel

Van de bijna 29 duizend seizoenkaarthouders kan minder dan de helft, 13 duizend, per wedstrijd naar binnen. Jamie en Jaco waren voor de meest recente wedstrijd 'uitgeloot'. Wat het nog extra zuur maakt, is dat broertje Jesse wel gewoon het stadion in mag. "Omdat hij nog onder de 12 is, mag hij mee met een volwassene, met mijn oom."

Dat is toch jaloersmakend? "Nee, ik gun het mijn broertje."

Gelukkig zitten de Verheijtjes niet alleen in het schuitje. Een twintigtal Feyenoorders zit zondag ook in de bar. Ook de 66-jarige Cees van Neutigem uit Bleiswijk. Hij miste in zestig jaar supporterschap slechts een handjevol wedstrijden. Nu komt er ongewild eentje bij. Hij mist zijn Kuip.

"Het is niet alleen de voetbalwedstrijd. Het is niet alleen om half drie naar je kerk. Het is natuurlijk ook het sociale gebeuren; en biertje drinken vooraf, bijpraten over ziekte, vreugde, geboorte enzovoorts. Dat is ook wel een ding."