Moerenhout haalt Van der Lijke bij de selectie voor WK wielrennen

De Nederlandse wielerbondscoach Koos Moerenhout uit Achthuizen roept Nick van der Lijke op als vervanger van Robert Gesink bij het WK wielrennen op de weg. Moerenhout maakt deze beslissing, omdat de fietser van Jumbo-Visma zich na drie weken Tour de France te vermoeid voelt om het wereldkampioenschap in Imola te rijden.

De 28-jarige Van der Lijke komt van de pro-continentale Riwal-ploeg en zal voor het eerst deelnemen aan het WK. Met de aansluiting van de in Rotterdam woonachtige Van der Lijke bestaat het team van bondscoach Moerenhout nu uit acht man. Tom Dumoulin zal in dat team de enige kopman zijn, omdat eerder Bauke Mollema ook al afhaakte, nadat hij zijn pols heeft gebroken bij een val in de Tour.

Schiedammer Jos van Emden zal ook in actie komen in Imola. Samen met Dumoulin is hij één van de twee Nederlandse troeven voor de tijdrit.