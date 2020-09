'Festivals zoals we die kennen keren voorlopig niet terug naar Rotterdam'

Voorlopig hoeven we niet te rekenen op grote festivals in Rotterdam, zoals we die kennen van voor corona. De kans daarop is in de eerste helft van volgend jaar bijna nul, zegt Renske Satijn, kersverse directeur van Rotterdam Festivals. Toch betekent dat niet dat we het helemaal zonder moeten doen, want: "Rotterdam zou Rotterdam niet zijn als we negatieve energie ombuigen in positieve kansen."

De coronacrisis valt veel sectoren zwaar, die van de festivals misschien wel het zwaarst, want ook voorlopig ziet het er niet naar uit dat er groen licht komt voor grote evenementen met veel bezoekers. Zeker nu de coronateugels sinds maandag weer strakker zijn aangetrokken. Maar: "Rotterdam zou Rotterdam niet zijn als we negatieve energie ombuigen in positieve kansen", zegt Satijn.

In de stad is ontzettend veel ruimte, zegt de directeur verder. Ze wijst op plekken zoals de Merwe-Vierhavens en de grote pleinen in de stad. "En ook met kleine festivals kunnen we toch de mensen een beleving of verwondering bieden om toch even lekker te ontspannen. Juist in deze tijd hebben we dat hard nodig. Rotterdam heeft voor hetere vuren gestaan in de geschiedenis en we hebben meerdere crises gehad en uiteindelijk denk ik oprecht dat de stad daar steeds sterker uitgekomen is. Daar ga ik ook nu helemaal vanuit."

IFFR gaat door

Ze is trots op de festivals die er het beste van maken en er - ondanks de coronamaatregelen - toch in slagen door te gaan, zoals Rotterdam Street Culture Weekend, First Steps en de Operadagen. Ook grote festivals, zoals het International Film Festival Rotterdam (IFFR) - dit jaar de 50ste editie - zijn druk bezig om de crisis bij de horens te pakken. De organisatie is druk bezig een aangepaste vorm te bedenken, zodat het evenement kan doorgaan.

Renske Satijn begon vorige maand aan haar nieuwe baan als directeur van Rotterdam Festivals. Sowieso al een uitdaging, maar in tijden van corona komt daar nog een schepje bovenop. "Het is bijzonder om zo te starten", zegt Satijn. "Ondanks dat het anders is en het zeker een hele uitdaging is om directeur van Rotterdam Festivals te zijn, zie je de kracht en het aanpassingsvermogen van die organisatoren. Gelukkig kan er ook heel veel wel plaatsvinden, zij het aangepast en in een andere vorm."

Maatregelen weer strenger

Strengere regels voor de horeca en maximaal vijftig mensen in een groep. Dat heeft opnieuw gevolgen, ook voor de organisatoren van festivals. En het ziet er niet naar uit dat we op korte termijn een vaccin hebben; een voorwaarde voor grote evenementen. Hoe nu verder?

"We houden hoop en we blijven positief", zegt Satijn. "Er komt misschien een sneltest, waarbij je in een uur de uitslag hebt of je corona hebt of niet. Wie weet, het is een beetje vooruit denken, zijn er mogelijkheden dat je naar een festival gaat je een test doet. Als je groen licht krijgt, mag je het terrein op. Wie weet gaan we met elkaar dat soort dingen ontdekken."