FC Rijnmond Podcast: 'Feyenoord niet meteen afschrijven als titelkandidaat'

Het was geen goed weekend voor de regioclubs in de eredivisie: Feyenoord verprutste in de blessuretijd meerder kansen tegen FC Twente (1-1) en Sparta ging in Arnhem onderuit bij Vitesse (2-0). Genoeg om over na te praten voor Sinclair Bischop, Ruud van Os, Dirk Beers en Jan Jaap Pruysen.

"Als je heel eerlijk bent, dan was het gelijkspel een terechte afspiegeling van de wedstrijd", verwijst Feyenoord-watcher Bischop naar het gelijkspel van de Rotterdammers tegen FC Twente. De vele kansen in blessuretijd moeten daarbuiten worden gelaten.

Ondanks het puntenverlies, is Feyenoord volgens Bischop en Van Os misschien niet de topfavoriet, maar nog wel een titelkandidaat. "We moeten niet doen alsof Ajax voetbal van een andere planeet speelt. Bovendien, als PSV die Yvon Mvogo in de goal laat staan, dan moet ik ook nog maar zien waar PSV gaat eindigen", zegt Van Os. "Ik wil Feyenoord niet afschrijven na een overwinning in Zwolle en een gelijkspel tegen FC Twente."

Bischop mist automatismen bij Feyenoord: "De hele afstemming is er niet. Dat hoor je de spelers na afloop ook zeggen." Bischop spreekt van 'toevalsvoetbal' en ziet ook de potentie bij de Rotterdammers. "Ze hebben wel een mindere selectie dan Ajax en PSV", zegt de Feyenoord-watcher.

Beers ziet de titelkansen voor Feyenoord somberder in. "Vorig jaar werd alles gewonnen onder Dick Advocaat. Dan gaat er wat ontstaan. Maar Steven Berghuis gaf het nu ook aan: het voetbal was toen ook niet altijd om naar huis te schrijven. Advocaat is een resultatentrainer. De hand van Advocaat is behoudend."

'Sparta aanvallend weinig te vertellen'

De Kasteelclub verloor met 2-0 bij Vitesse. Bischop was in het Gelredome aanwezig bij Vitesse-Sparta. "Tot de openingsgoal ging het gelijk op. Misschien was Sparta wel de betere ploeg", vindt hij. "Uiteraard na de rode kaart van Michael Heylen en de 1-0 voelde je toen al dat het niet ging worden voor Sparta."

Van Os maakt zich zorgen over de nul doelpunten bij Sparta. "Het heeft aanvallend weinig te vertellen. Zolang dit zo blijft, gaat Sparta weinig wedstrijden winnen."

Dinsdag verschijnt er ook weer een nieuwe Sparta-podcast, waarin uitgebreid wordt stilgestaan bij de Kasteelclub.

De Podcast Rijnmond van maandag 21 september 2019 is hieronder terug te luisteren. In de show ging het ook over het niet naleven van de coronaregels door de Feyenoord-supporters. Ook de voorselectie van het Nederlands Elftal wordt behandeld.



