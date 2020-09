Wat doe je als dementie als een zwaard van Damocles boven je hoofd hangt?

Haar moeder is dement, net als haar tante en haar zus. Het heeft er alle schijn van dat de ziekte via de vrouwelijke lijn een spoor trekt door haar familie. Toch laat Peggy van Rij (45) uit Vlaardingen zich niet testen op het gevreesde gen, vertelt ze op Wereld Alzheimerdag.

"Dementie hangt als een zwaard van Damocles boven mijn hoofd. Mijn moeder kreeg het op haar 64ste al. Heel jong dus. Ze is nu begin zeventig. Mijn zus en mijn tante hebben het ook."

"Alzheimer kan erfelijk zijn en je kunt je laten testen of je drager bent van het gen, maar ik heb besloten om dat niet te laten doen. Wat heeft het voor toegevoegde waarde om het te weten? Ik dacht: nee, ik leef gewoon mijn leven. Er zijn al zorgen en verdriet genoeg. Over mijn moeder en mijn tante. Ik kan er niet nog meer bij hebben, maar wil zoveel mogelijk genieten van het hier en nu."

Bijna negenduizend Rotterdammers

Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. In ons land zijn zo'n 280 duizend mensen dementerend. Rotterdam is de gemeente met de meeste dementiepatiënten; ruim 8.800. Zuid-Holland is koploper wat betreft provincies.

Peggy: "De verwachting is dat de aantallen zullen verdubbelen. Ik hoop dat er over een jaar of tien een medicijn tegen is, zodat mijn twee dochters daar - mocht het nodig zijn - gebruik van kunnen maken."

Over de situatie van haar moeder probeert Peggy positief te blijven, al is dat moeilijk. "Je neemt heel langzaam afscheid van iemand. Mijn moeder is door Alzheimer al jaren mijn moeder niet meer. Ze zakt steeds meer weg in haar eigen wereldje."