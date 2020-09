Rutte over juichende Feyenoord-supporters: 'Je moet gewoon je bek houden'

"Gewoon je bek houden als je daar zit, naar die wedstrijd kijken en niet schreeuwen," zegt een zichtbaar geƫrgerde Mark Rutte tegen RTL Nieuws. De premier reageert daarmee desgevraagd op het gedrag van Feyenoord-supporters, die zondag in de Kuip tijdens de wedstrijd Feyenoord-FC Twente - tegen de regels in - toch juichten en zongen.

"Je moet het gewoon niet doen. Het is heel dom", vervolgt Rutte. "Zo krijgen we het virus niet onder controle. Vandaag lopen de aantallen ook weer op."

De tekst gaat verder onder de tweet:



Feyenoord liet 13 duizend supporters in het stadion toe. Sinds de lockdown waren er niet zoveel toeschouwers in de Kuip aanwezig. In juli lanceerde de KNVB samen met de eredivisieclubs speciale richtlijnen om toch weer publiek op de tribunes toe te staan. Zo is er geen uitpubliek welkom, moeten stadions voor bijna tachtig procent leeg zijn en is zingen of juichen niet toegestaan.

Maar een flink aantal supporters van Feyenoord hield zich zondag niet aan die regels. De grote vrees bij fans is dat het gevolgen heeft voor het toestaan van publiek bij volgende wedstrijden.

Naar aanleiding van deze woorden van premier Rutte heeft Feyenoord inmiddels maatregelen genomen om de coronaregels toch te handhaven. Het aantal stewards in de Kuip wordt omhoog geschroefd.