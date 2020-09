Rotterdamse studentenvereniging RSC neemt 'harde sancties' tegen studenten die politie bekogelden

Pita Elhorst, president van het RSC, vindt dat de misdragende studenten hard moeten worden aangepakt: "Maar we willen eerst de feiten op een rijtje krijgen. Wat is er precies gebeurd en welke leden waren erbij betrokken? Pas dan kunnen we bepalen welke sancties daar volgens ons strafreglement bij passen. Te denken valt aan een royement of aan een schorsing voor het betreffende huis, zodat ze niet langer de naam van onze vereniging mogen dragen."

'Erg geschrokken'

Van de aanwezige studenten, werden er 36 door de politie bekeurd voor het overtreden van de coronamaatregelen. De rest wist aan de politie te ontsnappen. Het RSC neemt de misdragingen zeer serieus, zegt Elhorst: "We zijn erg geschrokken, zeker omdat er geweld tegen de politie is gebruikt. Dat kan echt niet en hoort niet bij het gedrag dat past bij onze vereniging."

De studentenvereniging probeert samen met de politie en de GGD in kaart te brengen wie er allemaal bij het feest aanwezig waren. "De GGD adviseert alle aanwezigen in quarantaine te gaan en zich te laten testen als ze klachten krijgen."

Waarschuwingsbrief

Daarnaast heeft het RSC een brief gestuurd aan alle studentenhuizen van de vereniging. "We hebben meermaals gewaarschuwd dat er geen huisfeesten mogen worden gehouden. Vandaag hebben we nogmaals een bericht uitgestuurd met een waarschuwing."

"We begrijpen de behoefte aan sociaal contact, maar ook wij hebben ons - net als alle Nederlanders - aan de regels te houden."

Aboutaleb 'diep verdrietig'

Burgemeester Aboutaleb sprak afgelopen week met de vertegenwoordigers van Rotterdamse studenten over het toenemend aantal positieve testen in die groep. Maandag reageerde hij 'bedroefd' over hun gedragingen tijdens het huisfeest afgelopen weekend: "Ik ga geen krachttermen gebruiken, maar ik ben er diep verdrietig over. Ze hebben zich misdragen."