Rotterdam organiseert sportprogramma om ouderen meer te laten bewegen

Zo is er 'walking football', StoelFIT en stoelyoga op verschillende locaties in de stad. Ook zijn er balkonsessies. Voormalig atlete Nelli Cooman is ambassadrice van het project: "Het is top dat Rotterdam dit doet voor de ouderen. Bewegen geeft je zo'n goed gevoel."

Simpel

Volgens Cooman zijn het vaak simpele activiteiten die draaien om 'gewoon bewegen'. "Al is het al met je rollator of met een balletje, door je knieën gaan. Als je maar beweegt."

Ouderen die niet in staat zijn om naar de sportlocaties te komen, kunnen online toch meedoen met de oefeningen. Daarnaast rijdt er een busje door de stad die ouderen motiveert om te bewegen.

Kom in actie

Cooman hoopt dan ook dat veel ouderen mee zullen doen: "Het is soms moeilijk om vanachter de buis vandaan te komen, maar geloof mij, een beetje beweging geeft je zo'n fijn gevoel. Dan zou ik zeggen: go for it!"