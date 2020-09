Surinaamse 'first lady' bezoekt Rotterdamse basisschool

Hoog bezoek voor de kinderen van basisschool Shri Saraswatie in Rotterdam-West. Niemand minder dan Melissa Santokhi-Seenacherry, de 'first lady' van Suriname, bezocht de school.

De kinderen zamelden geld in voor schoolspullen voor arme kinderen in Suriname. Dankzij hen ontvangen vijfhonderd Surinaamse kinderen een rugtas met schoolspullen. En daar wilde de first lady de kinderen persoonlijk voor bedanken.

Trots

"We zijn overdonderd dat we van het bestuur te horen kregen dat de first lady langs zou komen", vertelt adjunct-directeur Withis Maharban trots. "In eerste instantie zouden we naar de ambassade gaan met een klein groepje kinderen. Als zij dan uiteindelijk zegt: 'ik wil jullie school zien', dan doet dat wel wat met je."

Ook de leerlingen zijn trots dat Santokhi-Seenacherry hun school bezoekt. "Het is best wel bijzonder, want wie krijgt nou een first lady naar zijn school toe?", vertelt een meisje. "Het is wel spannend maar ook tegelijkertijd gaaf. Best wel cool eigenlijk."

Hartverwarmend

Mevrouw Santokhi-Seenacherry legt uit dat ze het heel mooi vindt hoe de kinderen op zo'n jonge leeftijd al leren hoe zij elkaar moeten ondersteunen. "Het zijn hun medestudenten, let wel ver over de oceaan verwijderd. Maar dat ze dat nu al snappen, dat heel graag doen en dat zij weten dat zij zich dienstbaar moeten opstellen, dat zijn waarden die ieder mens met zich mee moet nemen. Op zo'n jonge leeftijd is dat prachtig om te zien en hartverwarmend."

Besef

"Mijn moeder en mijn oma komen ook uit Suriname", legt een jongetje uit. "Je moet weten dat daar ook mensen zitten die niet zoveel geld hebben. En zeker niet genoeg geld hebben om kleren te kopen. Eten en schoolspullen kunnen ze allemaal niet betalen."