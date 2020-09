Acties bij APMTR voorbij

De langzaamaanacties op de containerterminal van APMTR op de Maasvlakte zijn voorbij. Een week lang voerde personeel actie om meer duidelijkheid te krijgen van de directie over de verkoop van de terminal aan Hutchison Ports. Maar vandaag is het werk weer in het gebruikelijke tempo gestart.

Vorige week werden slechts acht containers per kraan per uur verwerkt; een kwart van de normale productie. Volgens het bedrijf besloten daarop zeker vijf schepen van Maersk niet naar de APM Rotterdam Terminal te komen, maar de lading in Antwerpen te lossen.

Onduidelijk blijft wie precies achter de actie zit. De vakbonden steunden de actie niet. Ook de ondernemingsraad heeft dit donderdag in een brief aan het personeel laten weten, omdat de acties schadelijk zouden kunnen zijn voor de reputatie van het bedrijf.

Moederbedrijf APM voert al lange maanden overleg met Hutchison Ports, dat de terminal wil overnemen. Volgens een woordvoerder van APMTR hebben de acties geen invloed gehad op de verkooponderhandelingen.

Hutchison Ports, dat ook eigenaar is van de ECT Terminal, wil de terminal na de overname automatiseren en het personeelsbestand door natuurlijk verloop en met speciale regelingen terugbrengen van 600 naar 350. In ieder geval de eerste vier jaar na de overname wordt niemand ontslagen, zo is de ondernemingsraad toegezegd.