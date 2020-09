Concrete plannen voor doorgang Bruggenloop in Rotterdam, ondanks corona

Voor de loop over onder meer de Erasmusbrug en de Van Brienenoordbrug komen er dit jaar 27 startwaves in plaats van drie. De extra 'startgolven' zijn bedoeld om de lopers beter te kunnen verdelen over het parcours.

In de startzone moeten de lopers een mondkapje dragen. Ook moet iedereen in het start- en finishgebied anderhalve meter afstand houden. Wie de dag ervoor niest, hoest of koorts heeft, wordt dringend geadviseerd om niet deel te nemen.

Volgens organisator Mario Kadiks zitten er nog wel de nodige mitsen en maren aan de definitieve vormgeving van de Bruggenloop 2020.

Aan de Bruggenloop deden vorig jaar ruim 12 duizend hardloopfanaten mee. Eerder dit jaar werd de Marathon van Rotterdam, die elk jaar zo'n 50 duizend deelnemers trekt, opgeschort en uiteindelijk afgelast.