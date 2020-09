POLL: Is premier Rutte te ver gegaan met zijn uitspraak over Feyenoord-supporters?

"Gewoon je bek houden als je daar zit, naar die wedstrijd kijken en niet schreeuwen." Met die uitspraak reageerde premier Mark Rutte op het gejuich en gezang van (onder andere) Feyenoord-supporters in de Kuip tijdens de wedstrijd Feyenoord-FC Twente. Zij gingen hiermee tegen de regels in. Wat vind jij van de uitspraak van onze premier?

Er waren 13 duizend supporters aanwezig in de Kuip. Sinds de lockdown waren er niet eerder zoveel toeschouwers in het stadion. De KNVB heeft samen met de eredivisieclubs speciale richtlijnen uitgezet zodat supporters bij wedstrijden aanwezig kunnen zijn. Eén van de richtlijnen waar supporters zich aan moeten houden, is dat zij niet mogen zingen of juichen. Maar een flink aantal supporters van Feyenoord hield zich zondag niet aan die regels.

Feyenoord heeft inmiddels maatregelen genomen. Extra stewards worden ingezet om de coronaregels toch te handhaven.